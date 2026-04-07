Trešdien notiks lietus dēļ pārceltā Latvijas spēle pret Rumāniju Kingas kausa izcīņā
Latvijas sieviešu tenisa izlases pirmais mačs Billijas Džīnas Kingas kausa Eiropas/Āfrikas zonas pirmajā grupā pret Rumāniju lietus dēļ tika pārcelts uz trešdienu.
Latvijas un Rumānijas dueļa pirmajā spēlē tiekas Beatrise Zeltiņa (619.) un Gabriela Lī (WTA 329.). Sākotnēji spēle tika apturēta pie rezultāta 6-4, 2-0 latvietes labā. Atsākoties mačam, otrajā setā ar 6-4 pārāka bija Lī, bet pēc tam trešajā setā pie rezultāta 1-1 cīņa vēlreiz tika apturēta un pārcelta uz nākamo dienu.
Vēl šajā duelī plānota otra vienspēle, kurā Adelina Lačinova (WTA 616.) mērosies spēkiem ar Elenu Ruksandru Bertea (WTA 290.), un dubultspēle.
Jau vēstīts, ka Latvijas sieviešu tenisa izlase turnīrā spēlē bez trim vadošajām tenisistēm Aļonas Ostapenko, Darjas Semeņistajas un Anastasijas Sevastovas. Bez Lačinovas un Zeltiņas izlases sastāvā iekļautas Daniela Dārta Feldmane (WTA 1265.) un WTA rangā neesošā Anna Ozerova. Latvijas izlases kapteinis ir Krišjānis Stabiņš.
Latvijas izlase grupu turnīrā tiksies arī ar Francijas un Norvēģijas valstsvienībām. Katrs mačs sastāvēs no divām vienspēlēm un vienas dubultspēles.
Sacensībās piedalās 16 valstu izlases, kas sadalītas četrās grupās. Komandas aizvadīs apļa turnīru, un labākās izlases iegūs iespēju turpināt cīņu par kvalifikāciju nākamajam sacensību posmam.
Turnīrs norisināsies līdz 11. aprīlim māla seguma kortos Oeirašā, Portugālē.