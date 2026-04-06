Ārsti aizlieguši Dončičam doties laukumā
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Losandželosas "Lakers" vienība ziņo, ka komandas līderim Luka Dončičam ārsti lieguši piedalīties atlikušajās piecās regulārās sezonas spēlēs, līdz ar to sportists dosies uz Eiropu, lai ārstētu savu savainojumu.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā "Lakers" un Oklahomasitijas "Thunder" mačā Dončičs au pirmajā puslaikā jutis diskomfortu paceles cīpslā, bet otrajā puslaikā laukumā vairs neatgriezās. "Lakers" piektdien pavēstīja, ka pēc medicīniskajām pārbaudēm komandas līderim konstatēts otrās pakāpes paceles cīpslas sastiepums.
Savukārt ESPN ziņo, ka Slovēnijas basketbolists savainojumu dziedēt dosies uz Eiropu, un lēmums pieņemts pēc kluba un paša slovēņa ārstu ieteikumiem. Pagaidām nav zināms, vai viņš varēs doties laukumā izslēgšanas spēlēs.
Dončičs šajā sezonā 64 mačos vidēji guvis 33,5 punktus un iekrājis 8,3 rezultatīvas piespēles un 7,7 atlēkušās bumbas. Viņš šosezon ir rezultatīvākais līgas spēlētājs. "Lakers" ar 50 uzvarām un 28 neveiksmēm Rietumu konferencē atrodas trešajā pozīcijā.