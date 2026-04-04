Dāvis Bertāns
2026. gada 4. aprīlī, 22:59
Dāvis Bertāns palīdz "Dubai" sarūgtināt Ļubļanas "Olimpiju"
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns sestdien Adrijas līgas mačā guva septiņus punktus, viņa pārstāvētajai "Dubai" izcīnot panākumu. Dubaijas komanda mājinieku lomā ar 89:84 (20:23, 26:20, 23:15, 20:26) uzvarēja Ļubļanas "Olimpija".
Bertāns spēlēja 18 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā raidīja grozā vienu divu punktu metienu, vienu no trijiem tālmetieniem un divus no trijiem soda metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, pārtverta bumba, viena piezīme un divi izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju nulle un efektivitātes koeficientu deviņi.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Džanans Musa, kamēr Ļubļanas vienībā Metjū Kristofers Hērts.
Labāko astoņu komandu grupā "Dubai" ar 19 uzvarām 22 spēlēs atrodas pirmajā pozīcijā.