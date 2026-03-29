Kristers Gudļevskis 10 minūtēs ielaida četrus vārtus, viņa komanda sērijā zaudē 0-3.
Šodien 21:45
Kristers Gudļevskis piedzīvo "melnās 10 minūtes", viņa komanda pie bezdibeņa malas Vācijas elites līgas ceturtdaļfinālā
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien Vācijas hokeja līgas (DEL) ceturtdaļfināla trešajā mačā tika nomainīts pēc četriem ielaistiem vārtiem, viņa pārstāvētajai Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" piedzīvojot neveiksmi. "Fischtown Pinguins" viesos ar 1:5 (0:4, 0:1, 1:0) piekāpās Manheimas "Adler", kas sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-0.
Gudļevskis pirmajā trešdaļā nepilnu desmit minūšu laikā ielaida četrus vārtus un tika nomainīts. Latvietis uz ledus pavadītajā laikā atvairīja trīs no septiņiem metieniem.
Svētdien sērijas trešo spēli pret Ingolštates ERC aizvadīs arī Alberta Šmita pārstāvētā Minhenes "Red Bull". Pēc divām cīņām sērijā rezultāts ir neizšķirts 1-1.
Šmita komanda pamatturnīrā bija ceturtā un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, bet "Fischtown Pinguins" ieņēma septīto vietu un tai bija jāpiedalās "play-off" pirmajā kārtā.