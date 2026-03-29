Tralmaks jau otrajā AHL spēlē pēc kārtas gūst vārtus
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks sestdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā guva vārtus un palīdzēja Grendrepidsas "Griffins" ar 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) pārspēt Čikāgas "Wolves".
Tralmaks trešajā periodā guva mājinieku pirmos vārtus. Viņš statistikā izcēlās ar vienu metienu pa vārtiem, divu minūšu noraidījumu un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Latvijas uzbrucējs šosezon 57 spēlēs guvis 22 vārtus un iekrājis 11 rezultatīvas piespēles.
TALK TO ME, EDDIE 😮💨 pic.twitter.com/fblEYBIT53— y-Grand Rapids Griffins (@griffinshockey) March 29, 2026
Citā spēlē Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" viesos ar 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Hartfordas "Wolf Pack". Vilmanis uz ledus pavadītajā laikā trīs reizes meta pa vārtiem un nopelnīja divu minūšu noraidījumu, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Vēl Raivis Ansons un Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" mājās ar 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) guva panākumu pār Lavalas "Rocket". Austrumu konferencē "Penguins" ar 88 punktiem 64 spēlēs ir vicelīdere un "Checkers" ar 81 punktu atrodas piektajā vietā, bet Rietumu konferencē "Griffins" ar 97 punktiem ieņem pirmo vietu. Visas trīs latviešu pārstāvētās komandas ir nodrošinājušas dalību Kaldera kausa izcīņā.