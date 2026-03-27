Eduards Tralmaks ar rezultatīvu sniegumu kļūst par spēles otro zvaigzni AHL
Foto: Grand Rapid Griffins/Facebook
Jauns.lv/LETA

Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks ceturtdien guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, palīdzot Grendrepidsas "Griffins" viesos pārspēt Klīvlendas "Monsters" komandu.

"Griffins" bija pārāki ar 5:2 (0:0, 2:2, 3:0), pārtraucot trīs zaudējumu sēriju.

Tralmaks guva savas komandas trešos vārtus noslēdzošā perioda sākumā, kā arī asistēja ceturto vārtu guvumā un tika atzīts par spēles otro zvaigzni.

Tralmaks šosezon 56 mačos guvis 21 vārtus un atdevis 11 rezultatīvas piespēles. Gūtajos vārtos latvietis komandā ir dalītā otrajā vietā, bet ar 32 punktiem - sestais rezultatīvākais.

Rietumu konferencē "Griffins" ar 95 punktiem 63 mačos ir līdere un nodrošinājusi dalību Kaldera kausa izcīņā.

