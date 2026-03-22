Basketbols
Šodien 10:03
Porziņģis neiziet uz laukuma "Warriors" mačā pret sportista bijušo komandu "Hawks"
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā ar 26:110 (36:35, 25:28, 20:39, 29:24) piekāpās Porziņģa bijušajai komandai Atlantas "Hawks". Latvietis muguras sāpju dēļ spēlē nepiedalījās.
Viesiem 20 punktus guva Deantonijs Meltons, 19 punkti bija Beitam Viljamsam, bet 18 punktus guva Pets Spensers. "Warriors" zaudējusi astoņās no deviņām pēdējām spēlēm, lielākoties tāpēc, ka traumu dēļ nevar palīdzēt Porziņģis, Stefens un Sets Kariji, Als Horfords un Mouzess Mūdijs.
Uzvarētājiem ar 28 punktiem izcēlās Deisons Denielss, kurš 15 punktus guva pirmajā ceturtdaļā, 23 punkti bija Kristianam Džeimsam Makolumam, bet 17 punktus guva Zakarijs Risašē un Nikeils Aleksandrs-Volkers, bet 16 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Muhamedam Gejam. "Warriors" ar 33 uzvarām 71 spēlē ieņem desmito vietu Rietumu konferencē, bet "Hawks" ar 39 uzvarām 71 mačā ir sestā Austrumu konferencē.