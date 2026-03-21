"Avalanche" hokejisti nodrošina vietu Stenlija kausa izcīņā
Kolorādo "Avalanche" piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcīnīja uzvaru un kļuva par pirmo vienību, kas šosezon nodrošinājusi vietu Stenlija kausa izcīņā.
"Avalanche" viesos ar 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) pārspēja Čikāgas "Blackhawks".
Pirmajā periodā Kolorādo vienības rindās ar precīziem metieniem izcēlās Martins Nečass un Broks Nelsons, kurš guva vārtus vairākumā.
Otrajā periodā vienīgos "Blackhawks" vārtus guva Vaiats Vaiats Kaizers, bet noslēdzošajā trešdaļā mājinieku vārtos vēl ripu raidīja Nazems Kadri un Valērijs Ņičuškins.
Starp uzvarētājiem Nečass maču noslēdza ar trīs (1+2) rezultativitātes punktiem, kamēr pie trīs rezultatīvām piespēlēm tika Neitans Makinons.
Kolorādo komandas vārtus sargāja Makenzijs Blekvuds, kurš atvairīja 19 ripas, bet otrā laukuma pusē Arvids Sēderblums tika galā ar 45 raidījumiem.
"Avalanche" ar 100 punktiem 68 mačos ir Rietumu konferences un visas līgas līdervienība, kā arī vienīgā komanda, kas jau nodrošinājusi vietu izslēgšanas spēlēs. "Blackhawks" ar 64 punktiem 69 cīņās ierindojas 14. pozīcijā.