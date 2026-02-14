Kanādas hokejisti pārliecinoši apspēlē arī Šveici
Kanādas vīriešu hokeja izlase piektdien izcīnīja uzvaru arī otrajā olimpisko spēļu turnīra mačā, nodrošinot pirmo vietu grupā un dalību ceturtdaļfinālā.
Milānā notikušajā A apakšgrupas spēlē Kanāda ar rezultātu 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) uzvarēja Šveici.
Sestajā minūtē kanādiešus vadībā izvirzīja Konors Makdeivids, bet perioda vidū pēc straujas izspēles 2:0 panāca Tomass Hārlijs. Neilgi pēc tam šveicieši tika pie iespējas spēlēt vairākumā, vienus vārtus atgūstot Piusam Zuteram, kurš vārtos ieraidīja pretinieku vārtsarga Logana Tompsona atsisto ripu. Otrajā periodā kanādiešu pārsvaru nostiprināja Maklins Seleberīni, bet pēdējā trešdaļā pa ripai Šveices vārtos iemeta Sidnijs Krosbijs un Neitans Makinons.
Makdeivids un Makinons maču noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem katrs. Tompsons atvairīja 24 metienus, bet Akira Šmids pretējos vārtos - 34 metienus.
A apakšgrupā pēc divām spēlēm Kanādai ir seši punkti, Šveicei un Čehijai - pa trīs, bet Francija ir bez punktiem.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.