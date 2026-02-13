Čehijas hokejisti pret francūžiem nenosargā vadību, tomēr izcīna uzvaru
Čehijas vīriešu hokeja izlase piektdien olimpisko spēļu turnīra mačā uzvarēja Franciju, neraugoties uz to, ka otrajā periodā izlaida divu vārtu pārsvaru.
Čehijas hokejisti uzvarēja ar rezultātu 6:3 (2:0, 2:3, 2:0).
Pēc Martina Nečasa un Mihala Kempnija gūtajiem vārtiem čehi pirmo periodu uzvarēja ar 2:0, taču nākamās trešdaļas pirmajās sešās minūtēs ielaida trīs vārtus. Francijas izlasē divreiz izcēlās Luī Budons un vienu precīzu metienu pievienoja Igo Gallē pēc Budona piespēles.
Turpinājumā Daniels Vladars bija nepārspēts, bet čehu hokejisti Davids Pastrņāks, Matejs Stranskis, Filips Hlapiks un Romans Červenka ieraidīja vēl pa ripai Martina Nekara vārtos. Pēc sestās ielaistās ripas Francijas izlases vārtos stājās Žiljēns Žunka.
A grupā pa trīs punktiem ir vienu spēli aizvadījušajām Kanādai un Šveicei, kā arī divus mačus nospēlējušajai Čehijai. Francija abās spēlēs ir bez punktiem.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.