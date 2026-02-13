Breidijs Tkačaks: "Man šķita, ka katrs no mums šodien aizvadīja labu spēli"
ASV hokeja izlases uzbrucējs Džeks Aikels pēc panākuma Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu pirmajā mačā pār Latvijas valstsvienību norādīja, ka ASV komanda ir kontrolējusi spēles gaitu no tās sākuma līdz pašām beigām.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Milānā olimpisko spēļu turnīra pirmajā mačā piekāpās amerikāņiem ar rezultātu 1:5 (1:1, 0:3, 0:1).
"Mēs kontrolējām spēli," pēc mača sacīja Aikels. "Turpināsim uzlabot savu sniegumu no perioda uz periodu, no mača uz maču. Tāds ir mūsu mērķis un šī uzvara ir labs sākums."
Aikels spēlē pret Latvijas izlasi izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, bet Džeiks Gencels, kurš palika bez punktiem, sacīja, ka ASV komanda ir ļoti sabalansēta. "Ticam sava sastāva dziļumam," teica Gencels. "Mums ir labi spēlētāji katrā maiņā. Tāds nu tas ASV hokeja līmenis šobrīd ir."
Gencelam piekrita arī ASV pirmo vārtu turnīrā autors Breidijs Tkačaks, piebilstot, ka tieši sastāva dziļums ļāva parādīt labu sniegumu. "Man šķita, ka katrs no mums šodien aizvadīja labu spēli," par ASV komandu teica Tkačaks. "Katrs deva savu ieguldījumu katrā nomaiņā."
ASV izlase otro spēli C grupā aizvadīs sestdien, kad mērosies spēkiem ar Dānijas valstsvienību, kas ceturtdien ar 1:3 piekāpās Vācijai.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.