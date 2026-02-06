Latvija iesoļo olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. TEKSTA TIEŠRAIDE
Jauns.lv piedāvā teksta tiešraidi XXV ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijai. Spēles Itālijā norisināsies no 6. līdz 22. februārim.
Šīs kļūs par 25. ziemas olimpiskajām spēlēm to vēsturē. Eiropā tās atgriezušās pēc divām pēc kārtas aizvadītām spēlēm Āzijā – 2018. gadā tās notika Phonjčanā, bet pirms četriem gadiem Pekinā. Latvijas sportisti līdzšinējā ziemas olimpisko spēļu vēsturē tikuši pie desmit godalgām, pusi no tām iegūstot pirms 12 gadiem Sočos.
Kaspars Daugaviņš kā karognesējs — Latvijas sportisti olimpisko spēļu atklāšanā Milānā
Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija Milānā
Atklāj Milānas ziemas olimpiskās spēles
Pēc visu sportistu ieiešanas stadionā sekoja nākamais priekšnesums - atgriešanās laikā. Ar dejas palīdzību tika izdejotas ziemas spēles no 1920. gada.
Let’s time travel! From the 1920s to the present day, we're dancing through the eras of the Winter Olympic Games at #MilanoCortina2026 🩰— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Follow along with us here!
➡️ https://t.co/XeYzw5pd0S#OpeningCeremony pic.twitter.com/C5azpzducU
⏱️ TIME TRAVEL!— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
Reality meets imagination ✨
Sabrina Impacciatore opens a visual journey through a century of Olympic Winter Games.
Each decade comes alive in rhythm, color, and symbol, turning history into spectacle!
WOW!#MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/iRiyOwtWUY
"Tā tāda lieta, kuru tu nevari iedomāties, kā tas vispār būs," pēc karoga ienešanas Kortīnā Latvijas Olimpiskajai komitejai teica Dženifera Ģērmane.
"Kad nesu karogu, centos turēt tā, lai tas skaisti izskatās. Kad gāju, tad jutu lielu lepnuma sajūtu," par šo dienu teica Latvijas sportiste, kura prasījusi padomu vienam britu kalnu slēpotājam. Viņa galvenais padoms bijis iesildīt rokas.
#KomandaLatvija Milānas-Kortīnas Olimpisko spēļu Atklāšanas ceremonijā!!! 🤩🇱🇻❄️ Atmiņās paliekošs mirklis ikvienam sportistam!— LOK (@Olimpiade_lv) February 6, 2026
XXV Ziemas Olimpiskās spēles Milāna - Kortīna 2026 IR ATKLĀTAS! Novēlam sportistiem spēku, drosmi, pārliecību, ticību sev un lieliskus sporta svētkus!… pic.twitter.com/aLN9aqaOe7
Ar 196 dalībnieku lielu pulku kā pēdējie stadionā ienāk mājinieki itāļi. Līdz ar to noslēgusies otrā atklāšanas ceremonijas daļa - sportistu gājiens.
Italy 🫶— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
With flag bearers in both Milano and Cortina, the hosts embody the Armonia of the #OpeningCeremony, bringing the Parade of Athletes to a close ✨#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/ScdoeEKbV6
Ar 226 sportistiem lielāko delegāciju Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs veido ASV. Karogus gan nenes kādi slaveni sportisti - to dara ātrslidotāja Erina Džeksona un bobslejists Frenks Delduka.
Olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju klātienē vēro arī vienas no ASV augstākajām amatpersonām - viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
2022. gadā Pekinā amerikāņi izcīnīja 25 medaļas, kas tai deva trešo vietu medaļu kopvērtējumā.
Team USA have arrived! ✨#MilanoCortina2026 | #OpeningCeremony pic.twitter.com/Kx0XfsNjdI— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Olimpisko delegāciju 46 sportistu apmērā atrāda kara plosītā Ukraina. Pirms četriem gadiem ukraiņi izcīnīja vienu godalgu, un neilgi pēc 2022. gada spēļu beigām Krievija uzsāka pilna mēroga invāziju.
Visās norises vietās iesoļojusi Norvēģijas delegācija. Pekinā tā kļuva par medaļām bagātāko nāciju - 16 zelti un kopā 37 godalgas. Arī šogad Itālijā tieši norvēģus var saukt par vieniem no favorītiem uzvarā medaļu kopvērtējumā. Kopumā to pārstāv veseli 80 sportisti.
The Norway delegation will be looking to add more medals to their impressive tally at #MilanoCortina2026! 👏#OpeningCeremony pic.twitter.com/OPvOsJnbQ8— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Neilgi pēc Latvijas savu delegāciju atrāda Lietuva. Tā uz spēlēm devusies tikai ar 17 sportistiem, lielākajai cerībai esot daiļslidošanā dejās uz ledus - Sauļum Ambrulēvičam un Elisonai Rīdai.
Visās četrās pilsētās, Milānā, Kortīnā, Livinjo un Predaco iesoļo Latvijas sportisti. Milānā ar prieku un degsmi acīs karogu nesa Kaspars Daugaviņš, bet īpaši lustīgi latvieši bija Kortīnā, kur karogu nesa kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane. Latvija zem neatkarīga karoga ziemas olimpiskajās spēlēs piedalās 13. reizi.
Latvijas izlase Milānas-Kortīnas olimpiskajās spēlēs! Lai izdodas! #LSM #ZiemasOS2026 pic.twitter.com/ST010FaQn6— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 6, 2026
Lai veicas, Latvija! pic.twitter.com/l2NrmQKCuE— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 6, 2026
Ar diviem sportistiem kalnu slēpošanā ziemas olimpiskajās spēlēs debitē Apvienotie Arābu Emirāti. Aleksanders Astridžs un Pjera Hudsone startēs kalnu slēpošanā.
The United Arab Emirates makes its Winter Olympics debut. ✨#OpeningCeremony | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/hWEYMAaQ1c— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Viena no lielākajām delegācijām ir Lielbritānijai. Tās sastāvā ir arī latvietis - Martins Dukurs, divkārtējais sudraba medaļas ieguvējs olimpiskajās spēlēs. Viņš šobrīd ir Lielbritānijas skeletona izlases treneris, bet viņa audzēkņi ir vieni no galvenajiem favorītiem uz medaļām.
Team GB take to the stage at the #MilanoCortina2026 #OpeningCeremony 👏— The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026
Which athletes are you most excited to catch on the slopes, snow and rinks? 🎿⛸️ pic.twitter.com/G4fQQf4fkD