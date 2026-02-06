Latvija iesoļo olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. TEKSTA TIEŠRAIDE
foto: Romāns Kokšarovs/LOK
Latvija iesoļo "San Siro" stadionā.
Latvija iesoļo olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. TEKSTA TIEŠRAIDE

Jauns.lv piedāvā teksta tiešraidi XXV ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijai. Spēles Itālijā norisināsies no 6. līdz 22. februārim.

Šīs kļūs par 25. ziemas olimpiskajām spēlēm to vēsturē. Eiropā tās atgriezušās pēc divām pēc kārtas aizvadītām spēlēm Āzijā – 2018. gadā tās notika Phonjčanā, bet pirms četriem gadiem Pekinā. Latvijas sportisti līdzšinējā ziemas olimpisko spēļu vēsturē tikuši pie desmit godalgām, pusi no tām iegūstot pirms 12 gadiem Sočos.

Šodien 23:26
Lidojums laikā

Pēc visu sportistu ieiešanas stadionā sekoja nākamais priekšnesums - atgriešanās laikā. Ar dejas palīdzību tika izdejotas ziemas spēles no 1920. gada. 

Šodien 23:20
Dženifera Ģērmane pirms atklāšanas ceremonijas prasījusi padomu britu sportistam

"Tā tāda lieta, kuru tu nevari iedomāties, kā tas vispār būs," pēc karoga ienešanas Kortīnā Latvijas Olimpiskajai komitejai teica Dženifera Ģērmane. 

"Kad nesu karogu, centos turēt tā, lai tas skaisti izskatās. Kad gāju, tad jutu lielu lepnuma sajūtu," par šo dienu teica Latvijas sportiste, kura prasījusi padomu vienam britu kalnu slēpotājam. Viņa galvenais padoms bijis iesildīt rokas. 

Šodien 23:13
Noslēdz mājinieki

Ar 196 dalībnieku lielu pulku kā pēdējie stadionā ienāk mājinieki itāļi. Līdz ar to noslēgusies otrā atklāšanas ceremonijas daļa - sportistu gājiens. 

Šodien 23:07
Ierodas lielākā delegācija

Ar 226 sportistiem lielāko delegāciju Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs veido ASV. Karogus gan nenes kādi slaveni sportisti - to dara ātrslidotāja Erina Džeksona un bobslejists Frenks Delduka.

Olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju klātienē vēro arī vienas no ASV augstākajām amatpersonām - viceprezidents Džeimss Deivids Venss. 

2022. gadā Pekinā amerikāņi izcīnīja 25 medaļas, kas tai deva trešo vietu medaļu kopvērtējumā. 

Šodien 23:03
Arī Ukraina

Olimpisko delegāciju 46 sportistu apmērā atrāda kara plosītā Ukraina. Pirms četriem gadiem ukraiņi izcīnīja vienu godalgu, un neilgi pēc 2022. gada spēļu beigām Krievija uzsāka pilna mēroga invāziju. 

Šodien 22:47
Delegāciju atrāda vieni no favorītiem

Visās norises vietās iesoļojusi Norvēģijas delegācija. Pekinā tā kļuva par medaļām bagātāko nāciju - 16 zelti un kopā 37 godalgas. Arī šogad Itālijā tieši norvēģus var saukt par vieniem no favorītiem uzvarā medaļu kopvērtējumā. Kopumā to pārstāv veseli 80 sportisti. 

Šodien 22:37
Lietuvai maza delegācija

Neilgi pēc Latvijas savu delegāciju atrāda Lietuva. Tā uz spēlēm devusies tikai ar 17 sportistiem, lielākajai cerībai esot daiļslidošanā dejās uz ledus - Sauļum Ambrulēvičam un Elisonai Rīdai. 

Šodien 22:35
Latvieši vareni iesoļo stadionā!

Visās četrās pilsētās, Milānā, Kortīnā, Livinjo un Predaco iesoļo Latvijas sportisti. Milānā ar prieku un degsmi acīs karogu nesa Kaspars Daugaviņš, bet īpaši lustīgi latvieši bija Kortīnā, kur karogu nesa kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane. Latvija zem neatkarīga karoga ziemas olimpiskajās spēlēs piedalās 13. reizi. 

Šodien 22:30
Debitē arī bagātie Apvienotie Arābu Emirāti

Ar diviem sportistiem kalnu slēpošanā ziemas olimpiskajās spēlēs debitē Apvienotie Arābu Emirāti. Aleksanders Astridžs un Pjera Hudsone startēs kalnu slēpošanā.

Šodien 22:26
Lielbritānija ienāk ar Martinu Dukuru treneru sastāvā

Viena no lielākajām delegācijām ir Lielbritānijai. Tās sastāvā ir arī latvietis - Martins Dukurs, divkārtējais sudraba medaļas ieguvējs olimpiskajās spēlēs. Viņš šobrīd ir Lielbritānijas skeletona izlases treneris, bet viņa audzēkņi ir vieni no galvenajiem favorītiem uz medaļām. 

