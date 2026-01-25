Čehijā triumfē Francijas biatlonists Pero, Birkentāls finišē 25. vietā
Latvijas biatlonists Renārs Birkentāls svētdien Čehijā, pirmo reizi startējot Pasaules kausa 15 kilometru distancē ar kopēju startu, pieļāva sešas kļūdas šaušanā un finišēja 25. vietā.
Uzvaru svinēja francūzis Ēriks Pero, kurš šāva ar 100% precizitāti un finišēja 35 minūtēs un 59,6 sekundēs.
Ciešā cīņā par otro vietu ātrākais bija amerikānis Kembels Vraits, kurš mēroja vienu soda apli un zaudēja deviņas sekundes. Viņam tas ir pirmais goda pjedestāls karjerā Pasaules kausa sacensībās.
Vēl pēc 7,2 sekundēm finiša līniju šķērsoja precīzi šāvušais norvēģis Sverre Aspeness, kurš arī sasniedza savu karjeras labāko rezultātu Pasaules kausā. Nepilnas septiņas sekundes no labāko trijnieka atpalika francūzis Fabjēns Klods.
Birkentāls abās šaušanās guļus katrā pieļāva pa divām kļūdām, bet stāvus katrā pa vienai kļūdai. Latvietis finišēja divas minūtes un 55 sekundes pēc uzvarētāja, par 1,3 sekundēm pārspējot divus tuvākos sekotājus - biatlonistus no Čehijas un Somijas. Sacensībās ar kopēju startu piedalās 30 biatlonisti.
Svētdien vēl plkst. 19.15 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu sacentīsies arī biatlonistes. Baiba Bendika ir starp tuvākajām rezervistēm.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc posma Nove Mesto no 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.