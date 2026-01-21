Freimaņa un Jansona komandas CEV kausa astotdaļfināla pirmajās spēlēs izcīna pa uzvarai
Latvijas volejbolistu Renāra Paula Jansona un Gustava Freimaņa pārstāvētās vienības trešdien Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) kausa astotdaļfināla pirmajās spēlēs izcīnīja pa uzvarai.
Jansona pārstāvētā Karlovi Varu ČEZ izbraukumā ar 3-1 (26:24, 25:22, 27:29, 25:20) pārspēja Grieķijas komandu Pirejas "Olympiacos". Jansons ar 16 punktiem bija rezultatīvākais starp uzvarētāju rindās. Vēl 14 punktus Karlovi Varu komandas labā guva Filips Sestans, bet ar 13 punktiem maču noslēdza Viktors Rodrigess Peress. Starp mājiniekiem ar 21 punktu izcēlās Aleksandars Atanasijevičs.
Savukārt Freimanis un Māseikas "Greenyard" viesos ar 3-1 (23:25, 25:17, 25:18, 25:20) uzvarēja Alanjas "Beledyespor". Freimanis Māseikas vienības labā guva sešus punktus, kamēr viesu uzvaru ar 22 punktiem sekmēja Pjērs Perins. Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Bardia Sādats.
Atbildes spēle notiks pēc nedēļas, uzvarētājai divu maču summā sasniedzot ceturtdaļfinālu. CEV kauss ir pēc spēka otrā līmeņa turnīrs aiz CEV Čempionu līgas.