Nigērijas futbolists līksmo pēc trāpījuma pēcspēles 11 metru sitienu sērijā
Futbols
Šodien 22:34
Salāhs netrāpa "pendeli", Nigērija dramatiski pieveic Ēģipti Āfrikas Nāciju kausa mačā par trešo vietu
Nigērijas vīriešu futbola izlase sestdien Kasablankā izcīnīja trešo vietu Āfrikas Nāciju kausa izcīņā. Spēlē par trešo vietu starp Nigērijas un Ēģiptes izlasēm rezultāts pēc pamatlaika bija neizšķirts 0:0 (0:0), bet sekojošajā 11 metru sitienu sērijā ar 4:2 uzvarēja Nigērija.
Uzvaru Nigērijai nodrošināja vārtsargs Stenlijs Nvabali, kurš neitralizēja ēģiptiešu pirmos divus sitienus. Vispirms viņš tika galā ar Mohameda Salāha sitienu, bet pēc tam liedza gūt vārtus Omaram Marmušam.
Svētdien finālā tiksies Marokas un Senegālas futbola izlases.
Āfrikas Nāciju kausa izcīņa tiek aizvadīta jau 35. reizi. 2024. gadā par uzvarētāju kļuva Kotdivuāras izlase, kas finālā ar 2:1 apspēlēja Nigēriju, trešo reizi vēsturē triumfējot turnīrā.
Titulētākā Āfrikas Nāciju kausa izcīņas komanda ir Ēģipte, kas triumfējusi septiņas reizes.