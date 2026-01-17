Oskars Batņa gūst uzvaras vārtus, viņa klubs svin pirmo panākumu Somijas čempionātā mēneša laikā
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa sestdien guva uzvaras vārtus Somijas hokeja čempionāta mačā. Lahti "Pelicans" komanda viesos ar rezultātu 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) uzvarēja Kouvolas "KooKoo".
Divarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Batņa no viduszonas ielauzās uzbrukuma zonā un raidīja ripu vārtos, tobrīd panākdams 2:0. Šajā spēlē viņš uz ledus bija 18 minūtes un sešas sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, uzvarēja astoņos no 15 iemetieniem, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Tādējādi "Pelicans" guvusi pirmo uzvaru kopš 20. decembra, pārtraucot septiņu zaudējumu sēriju. Ar 49 punktiem tā ieņem 14. vietu 16 komandu konkurencē.
Batņa šajā sezonā Somijas čempionātā 19 mačos guvis četrus vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles.
Citā mačā aizsarga Alberta Šmita pārstāvētā Mikeli "Jukurit" viesos ar 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) zaudēja Lapēnrantas "SaiPa" ar Gustavu Dāvi Grigalu rezervē.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā, otrajā vietā, ir Lapēnrantas "SaiPa".
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".