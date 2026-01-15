Marta Kamēlija Levinska (foto: Vidapress / Alamy)
Vakar 23:14
Marta Kamēlija Levinska spēlē izcili, taču "Dresdner" zaudē CEV Čempionu līgas mačā pret "Doc Conegliano"
Latvijas volejboliste Marta Kamēlija Levinska ceturtdien Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Čempionu līgas spēlē izcēlās ar 20 punktiem, taču tas neglāba viņas pārstāvēto Vācijas komandu "Dresdner" no zaudējuma. Drēzdenes volejbolistes D grupas cīņā viesos ar 0-3 (19:25, 23:25, 19:25) piekāpās "Doc Conegliano" no Itālijas.
Levinska viešņu rindās ar 20 punktiem bija pārliecinoši rezultatīvākā spēlētāja.
Vēl astoņus punktus Drēzdenes komandas labā guva Jete Kipersa, bet mājinieču panākumu ar 19 punktiem sekmēja Izabella Hāka.
D grupā "Doc Conegliano", kas uzvarējusi visās četrās spēlēs, ar 11 punktiem ir līdere, Ankaras "Zeren Spor" ar desmit punktiem ir otrā, "Dresdner" ir trīs punkti, bet Polijas klubs "Lodz" pagaidām nav ticis pie punktiem.