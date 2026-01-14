Nikolas Fomčenkovas sniegums tika novērtēts ar 42,76 punktiem, un vien neliels kritiens viņai liedza kļūt par līderi.
Citi sporta veidi
Šodien 19:57
Latvijas sportiste Nikola Fomčenkova Eiropas čempionātu daiļslidošanā uzsāk teju izcili
18 gadus vecā Latvijas sportiste Nikola Fomčenkova trešdien Šefīldā Eiropas čempionātā daiļslidošanā īsajā programmā uzrādīja rezultātu, kas bija tuvu sezonas rekordam.
Eiropas čempionāta debitante Fomčenkova startēja kā ceturtā 38 daiļslidotāju konkurencē. Latvijas sportistes sniegums tika novērtēts ar 42,76 punktiem, un vien neliels kritiens viņai liedza kļūt par sacensību līderi un pārspēt savu sezonas labāko rezultātu, kas ir par 1,6 punktiem labāks.
No 38 sportistēm izvēles programmai kvalificēsies 24 labāko rezultātu īpašnieces. Eiropas čempionāts Šefīldā norisināsies līdz sestdienai, tajā startējot arī olimpiešiem Denisam Vasiļjevam un Fediram Kuļišam.