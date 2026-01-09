Skeletonisti Indriksons un Valdovskis desmitniekā Eiropas kausa posmā, protesta apvītajās sacensībās uzvar krievi
Latvijas skeletonisti Emīls Indriksons un Dāvis Valdovskis piektdien Insbrukā Eiropas kausa posmā ierindojās attiecīgi astotajā un devītajā pozīcijā.
Pirmās divas vietas izcīnīja Krievijas skeletonisti Vladislavs Semeņovs un Daniils Romanovs. Semeņovs bija ātrākais abos braucienos un summā finišēja minūtē un 49,27 sekundēs, kamēr Romanovs, braucienos sasniedzot otro labāko rezultātu, piekāpās tautietim 0,48 sekundes. Trešajā pozīcijā ierindojās ķīnietis Jui Gocjins, zaudējot uzvarētājam 0,85 sekundes.
Šīs ir pirmās sacensības kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā sākuma, kurās Krievijas skeletonisti var startēt neitrālo atlētu statusā. Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas skeletona izlase pirms Eiropas kausa posma izteica protestu pret Krievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās. Sociālajos tīklos izplatītajā video Latvijas izlases treneris Ivo Šteinbergs līdzās ukraiņu sportistiem, kuru rokās ir bildes ar savainotiem un plakāti ar viņu sabombardētajām mājām, norāda, ka viņš un Latvijas izlase ir pret krievu dalību sacensībās, kamēr notiek karš. Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija brīdināja Latvijas treneri Ivo Šteinbergu un nosūtīja sūdzību Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai.
Indriksons pēc pirmā brauciena bija astotais, bet otrajā sasniedza septīto labāko laiku, summā piekāpjoties 1,38 sekundes un ieņemot astoto vietu. Tikmēr Valdovskis braucienos ieņēma sesto un 11. pozīciju un divu braucienu summā, atpaliekot 1,49 sekundes, ierindojās devītajā vietā 30 sportistu konkurencē.
Pēc pieciem Eiropas kausa posmiem kopvērtējuma līderis ar 532 punktiem ir vācietis Fēlikss Zeibels, kamēr Valdovskis un Indriksons ierindojas attiecīgi astotajā un devītajā pozīcijā. Junioru ieskaitē latvieši ieņem otro un trešo vietu. Piektdien Insbrukā Eiropas kausa posmā sacentīsies arī Marta Andžāne un Dārta Neimane.