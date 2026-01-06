Renārs Krastenbergs plosās "Olomouc" uzvarā pār Čehijas čempioni "Kometa"
Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs otrdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli un palīdzēja "Olomouc" vienībai tikt pie uzvaras. "Olomouc" mājās ar 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) pārspēja Brno "Kometa" vienību.
Trešās trešdaļas ievadā Krastenbergs panāca 2:1, bet pusotru minūti vēlāk vairākumā tika pie rezultatīvas piespēles. Viņš šajā mačā uz ledus bija 15 minūtes un 45 sekundes, kuru laikā četras reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un iekrāja neitrālu lietderības koficientu.
Latvijas uzbrucējs šosezon 38 spēlēs iekrājis astoņus vārtus un 12 rezultatīvas piespēles.
Citās spēlēs Markusa Komula pārstāvētā Litvīnovas "Verva" mājās ar 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) uzvarēja Kladno "Rytirzi", bet Mārtiņš Dzierkals un Prāgas "Sparta" savā laukumā ar 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) pagarinājumā piekāpās Pardubices "Dynamo".
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir Jāņa Jaka, Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētā Karlovi Varu "Energie", kas atrodas ceturtajā vietā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.