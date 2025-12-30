LFF bargi soda divus telpu futbola kautiņā iesaistītos
Latvijas Futbola federācijas (LFF) Ētikas komiteja piemērojusi diskvalifikāciju diviem spēlētājiem, kuri novembra beigās piedalījās kautiņā Rīgas čempionāta telpu futbolā spēlē, vēsta LFF.
Kautiņš notika Rīgas 49. vidusskolā spēlē starp komandām "OB Serviss" un "Vangaži"/"Ropažu SC". Pēc tam LFF vērsās ar iesniegumu Valsts policijā, kas sāka resorisko pārbaudi.
Izvērtējot lietas materiālus, tostarp tiesneša paskaidrojumus, Rīgas Futbola federācijas iesniegtos spēles dalībnieku paskaidrojumus, incidenta videoierakstu, kā arī citus publiski pieejamus informācijas avotus, LFF konstatēja, ka spēles astotajā minūtē tika fiksēts masveida konflikts starp abu komandu spēlētājiem, kā arī personām, kas atradās tehniskajā zonā, kas ir pretrunā ar LFF Ētikas kodeksa normām un vispārpieņemtajiem godīgas spēles principiem.
Pamatojoties uz konstatētajiem faktiem un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, LFF Ētikas komiteja nolēma "Vangaži"/"Ropažu SC" komandas pārstāvi Sergeju Usovu diskvalificēt līdz 2026. gada beigām, liedzot piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās darbībās. Savukārt "OB Serviss" pārstāvis Vladislavs Eidmits diskvalificēts līdz 2026. gada 30. jūnijam, tādējādi saņemot divreiz mazāku diskvalifikāciju. Tāpat "Vangaži"/"Ropažu SC" komandai piemērots 1000 eiro naudas sods.
Cīņas sākumā viesu spēlētājs Usovs asi nospēlēja pret Eidmitu un iesita viņam pa seju. Eidmits iesaistījās kautiņā, un abi spēlētāji tika noraidīti no laukuma. Nekārtībās iesaistījās arī citi laukumā esošie spēlētāji, kā arī kāds viesu komandas pārstāvis, kurš devās laukumā un nokdaunā aizsūtīja mājinieku Alekseju Krjukoviču. Spēle tika pārtraukta uz vairākām minūtēm.