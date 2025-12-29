"Clippers" leģenda Kavai Lenards un "Celtics" zvaigzne Džeilens Brauns atzīti par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem
Losandželosas "Clippers" uzbrucējs Kavai Lenards un Bostonas "Celtics" uzbrucējs Džeilens Brauns atzīti par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās nedēļas labākajiem spēlētājiem attiecīgi Rietumu un Austrumu konferencēs.
LA Clippers forward Kawhi Leonard and Boston Celtics forward-guard Jaylen Brown have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 10 of the 2025-26 season (Dec. 22-28). pic.twitter.com/fVHkuxVcKe— NBA Communications (@NBAPR) December 29, 2025
Lenards aizvadītajā nedēļā katrā spēlē vidēji izcēlās ar 41,3 gūto punktu, deviņām atlēkušajām bumbām un 2,7 pārtvertām bumbām un sekmēja Losandželosas komandai trīs panākumus tikpat aizvadītajos mačos.
Savukārt Brauns, realizējot metienus ar 55,9% precizitāti, trīs spēlēs caurmērā guva 32,7 punktus un iekrāja 6,3 bumbas zem groziem. Viņa pārstāvētā "Celtics" aizvadītajā nedēļā trīs mačos tika pie diviem panākumiem.
Rietumu konferencē uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī Kevins Durents (Hjūstonas "Rockets"), Kejonte Džordžs (Jūtas "Jazz"), Šejs Gildžess-Aleksandrs (Oklahomasitijas "Thunder") un Nikola Jokičs (Denveras "Nuggets"). Austrumos starp pretendentiem bija Lamelo Bols (Šarlotas "Hornets"), Skotijs Bārnss (Toronto "Raptors"), Keids Kaningems (Detroitas "Pistons"), Džošs Gidijs (Čikāgas "Bulls"), Maikls Porters (Bruklinas "Nets") un Karls Entonijs Taunss (Ņujorkas "Knicks").