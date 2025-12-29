"Clippers" leģenda Kavai Lenards un "Celtics" zvaigzne Džeilens Brauns atzīti par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem
"Clippers" leģenda Kavai Lenards un "Celtics" zvaigzne Džeilens Brauns atzīti par NBA nedēļas labākajiem spēlētājiem

Losandželosas "Clippers" uzbrucējs Kavai Lenards un Bostonas "Celtics" uzbrucējs Džeilens Brauns atzīti par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās nedēļas labākajiem spēlētājiem attiecīgi Rietumu un Austrumu konferencēs.

Lenards aizvadītajā nedēļā katrā spēlē vidēji izcēlās ar 41,3 gūto punktu, deviņām atlēkušajām bumbām un 2,7 pārtvertām bumbām un sekmēja Losandželosas komandai trīs panākumus tikpat aizvadītajos mačos.

Savukārt Brauns, realizējot metienus ar 55,9% precizitāti, trīs spēlēs caurmērā guva 32,7 punktus un iekrāja 6,3 bumbas zem groziem. Viņa pārstāvētā "Celtics" aizvadītajā nedēļā trīs mačos tika pie diviem panākumiem.

Rietumu konferencē uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī Kevins Durents (Hjūstonas "Rockets"), Kejonte Džordžs (Jūtas "Jazz"), Šejs Gildžess-Aleksandrs (Oklahomasitijas "Thunder") un Nikola Jokičs (Denveras "Nuggets"). Austrumos starp pretendentiem bija Lamelo Bols (Šarlotas "Hornets"), Skotijs Bārnss (Toronto "Raptors"), Keids Kaningems (Detroitas "Pistons"), Džošs Gidijs (Čikāgas "Bulls"), Maikls Porters (Bruklinas "Nets") un Karls Entonijs Taunss (Ņujorkas "Knicks").

