Patrīcija Eiduka izcīna 39. vietu "Tour de Ski" desmit kilometru individuālajā distancē, uzvar norvēģiete Slinna
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka pirmdien Itālijā "Tour de Ski" seriāla otrajā posmā desmit kilometru distancē ar atsevišķu startu finišēja 39. vietā.
Uzvaru izcīnīja norvēģiete Astrīda Slinna, kura finišu sasniedza pēc 25 minūtēm un 33,7 sekundēm. Viņa par septiņām sekundēm pārspēja austrieti Terēzu Štadloberi, bet ASV sportiste Džesija Diginsa atpalika 8,8 sekundes un ierindojās trešajā pozīcijā.
Eiduka, kura startēja ar 52. numuru, distanci veica 27 minūtēs un 24,5 sekundēs un zaudēja uzvarētājai minūti un 50,8 sekundes, ieņemot 39. vietu 84 sportistu konkurencē.
Jau vēstīts, ka Eiduka svētdien Itālijā "Tour de Ski" seriāla pirmajā posmā sprinta brīvajā stilā izslēgšanas cīņās nepārvarēja pirmo kārtu un ieņēma kopvērtējumā 16. vietu.
"Tour de Ski" turpinājumā gada pēdējā dienā būs grupu slēpojums piecu kilometru distancē brīvajā stilā. Jaunajā gadā paredzēts pēdējais posms Toblahā, kur būs starts 20 kilometru iedzīšanā klasiskajā stilā.
Pēc vienas dienas atpūtas Valdifjemmē, Itālijā, notiks pēdējie divi posmi - sprints klasiskajā stilā un desmit kilometru distance, lielāko daļu veicot augšup kalnā.
"Tour de Ski" seriālu tiešraidē translē kanāls "Eurosport".