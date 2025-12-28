Krastenbergs gūst vārtus zaudētā Čehijas ekstralīgas mačā
Latvijas uzbrucējs Renārs Krastenbergs svētdien Čehijas hokeja ekstralīgas mačā izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētājai "Olomouc" piedzīvojot neveiksmi.
"Olomouc" savā laukumā ar 2:5 (2:1, 0:2, 0:2) zaudēja "Mlada Boleslav".
Krastenbergs guva mājinieku pirmos vārtus mača sestajā minūtē. Viņš kopā uz ledus pavadīja 17 minūtes un četras sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Latvijas uzbrucējs šosezon 34 spēlēs izcēlies ar sešiem gūtiem vārtiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm.
Citā spēlē Markuss Komuls tika pie rezultatīvas piespēles, viņa pārstāvētajai Litvīnovas "Verva" mājās ar 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) pārspējot Česke Budejovices "Motor".
Vēl Jāņa Jaka, Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" mājās ar 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) zaudēja Plzeņas "Škoda", kurai joprojām traumas dēļ nevar palīdzēt Kristiāns Rubīns, bet Vītkovices "Ridera" bez savainotā Ralfa Freiberga savā laukumā ar 3:5 (1:0, 0:1, 2:4) piekāpās Hradeckrālovas "Mountfield".
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir "Energie", kas atrodas trešajā vietā.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.