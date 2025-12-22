Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss ar saņemto "2025. Gada Eiropas cilvēks Latvijā" titulu apbalvošanas pasākuma laikā.
Basketbols
Šodien 17:35
Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss atzīts par aizvadītā gada Eiropas cilvēku Latvijā
Par 2025. gada Eiropas cilvēku Latvijā sabiedrības balsojumā atzīts Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss. Noslēdzošajā posmā uz titulu "Gada Eiropas cilvēks Latvijā" pretendēja arī "Centra Marta" valdes locekle un direktore Iluta Lāce un kora "Kamēr…" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Jurģis Cābulis.
Cipruss bija nominēts par Eiropas čempionāta "EuroBasket 2025" rīkošanas nodrošināšanu Latvijā un Eiropas basketbola līdzjutēju piesaisti.
Lāci izvirzīja titulam par darbu pretvardarbības jomā un profesionālu iesaisti sabiedriskajās diskusijās, skaidrojot ar dzimumu līdztiesību saistītos jautājumus. Savukārt Cābulis nominēts, uzsverot kora "Kamēr..." starptautiskos panākumus Eiropas koru konkursos un Latvijas vārda popularizēšanu.
Titula ieguvēju noskaidro sabiedrības balsojumā. ŠĪ atzinība ir veids, kā pateikties cilvēkam, kurš šogad ar saviem darbiem veicinājis Eiropas un Latvijas integrāciju, atzīmē balsojama rīkotāji Eiropas kustība Latvijā.
Šogad titulam "Gada Eiropas cilvēks Latvijā" bija izvirzīti vairāk nekā 80 kandidāti.