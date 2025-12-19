Uz galda simtiem miljonu. "Jūtuberis" Džeiks Pols izaicinās bijušo smagsvaru čempionu Džošua
20. decembra rītā pēc Latvijas laika Maiami profesionālu boksa cīņu aizvadīs šovmenis Džeiks Pols un bijušais smagsvaru čempions Entonijs Džošua. Abi tajā krietni nopelnīs, cīņu tiešraidē translējot straumēšanas vietnei "Netflix".
"Netflix" straumēja iepriekšējo Pola lielo cīņu, kurā viņš pieveica vecmeistaru Maiku Taisonu. Šoreiz "jūtuberim", kurš 13 cīņās svinējis 12 uzvaras, pretī stāsies nopietnākais pretinieks līdz šim - Entonijs Džošua.
Brits ir bijušais smagsvaru čempions WBA (Pasaules Boksa asociācijas), IBF (Starptautiskās Boksa federācijas), WBO (Pasaules Boksa organizācijas) un IBO (Starptautiskās Boksa organizācijas) ietvaros. Tomēr ar diviem zaudējumiem Oleksandram Usikam 2021. un 2022. gadā viņš no šīm jostām atvadījās.
Pēdējo cīņu Džošua aizvadījis pirms vairāk nekā gada - 2024. gada septembrī, kad piekāpās Danielam Dubuā cīņā par Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) jostu smagsvaros, kas ļautu izaicināt Usiku.
Sankcionēta cīņa
Abu duelis notiks Maiami, un, kā izrādās, tā būs profesionāli sankcionēta boksa cīņa. Tajā tiks aizvadīti maksimums astoņi raundi. Savukārt pats rings būs nedaudz lielāks nekā standarta izmēros (šoreiz tā izmērs būs 6,7x6,7 metri).
Fakts, ka cīņa noteikta kā profesionāla, ir kritizēts. Tiek uzskatīts, ka Entonijs Džošua var nodarīt nozīmīgu kaitējumu veselībai Polam, jo tomēr "jūtuberis" tikai otro reizi cīnīsies pret smagsvaru (pirmā bija pret veterānu Taisonu, kurš pirms tam sen nebija boksējis un nebija arī labākajā formā). Turklāt Džošua ir smagsvaru dažādu kategoriju bijušais čempions.
"JOSHUA KILL JAKE PAUL"🫢— BoxingScene.com (@boxingscene) December 2, 2025
Oleksandr Usyk believes Anthony Joshua is a level above Jake Paul and to pray for him as he wants to fight him in MMA!#JakeJoshua | #boxing pic.twitter.com/c2ZBUGwHUc
Oleksandrs Usiks jau izteicies, ka aizlūgsies par Polu, jo, ja Džošua vēlētos viņu kārtīgi apstrādāt, tā arī notiktu. Džošua promoteris Edijs Hērns izteicies, ka šī cīņa nebūs iestudēta un bija pārliecināts par sava pārstāvētā boksera pārliecinošu uzvaru pirmajos raundos. Arī bokseris, kurš pēdējos gados piedzīvojis rezultātu lejupslīdi, bija pārliecināts par savu uzvaru.
Tomēr, kā norāda cits bokseris Lorenss Okolijs, kurš sparingojis pirms cīņas ar Polu, slavenais "jūtuberis" pirms dueļa pret Džošua nopietni trenējies. "Man tā izskatījās pēc tādas nometnes, kādu rīko pirms cīņas par pasaules čempiona jostu. Arī pats līdzīgu esmu aizvadījis. Viņš ir krietni labāks nekā es viņu pirmo reizi redzēju. Kad uzzināju par šo cīņu, man bija bail par Polu. Ja viņš ringā boksēs tāpat kā sparingā, tad viņam ir labas iespējas. Džeiks ir labāks bokseris nekā es domāju, bet pašā cīņā viss atkarīgs no pirmajiem trīs raundiem. Ja tajos viņš demonstrē labu sniegumu, var šokēt pasauli."
Līdzšinējā karjerā brits Entonijs Džošua aizvadījis 32 cīņas, no kurām uzvarējis 28. Trīs no četriem zaudējumiem viņam bijuši kopš 2021. gada. Džeiks Pols līdz šim ringā devies 13 reizes, spēkojies pret dažāda līmeņa bijušajiem cīkstoņiem vai bokseriem. Pārsvarā viņš vienmēr uzvarējis un iekasējis nozīmīgus naudas līdzekļus, taču vienu reizi Pols zaudējis - tā notika pret Tomiju Fjūriju.
Uz galda liela nauda
Tiek lēsts, ka cīkstoņi no šī dueļa iekasēs lielu naudu. Kā norādījuši britu mediji, tad abi no cīņas aizies ar vismaz 70 miljonu sterliņu mārciņu lieliem ienākumiem (gandrīz 80 miljoni eiro katram).
Džeiks Pols sociālajā tīklā "X" lika noprast, ka kopējais prēmiju fonds ir 267 miljoni ASV dolāru (ap 228 miljoniem eiro), kas nozīmē, ka bokseri varētu pelnīt vairāk par minētajiem 80 miljoniem. Iespējams, tieši Pols varētu iekasēt vairāk par savu pretinieku, jo viņa promoteris MVP organizē šo cīņu. Tāpat jānorāda, ka jau otro Pola cīņu tiešraidē translēs straumēšanas vietne "Netflix".
Britu bokseris Džošua nav noliedzis, ka tieši dāsnie finansiālie noteikumi bijuši kā galvenie priekšnosacījumi, lai viņš piekristu cīņai pret Polu. "Esmu bokseris savā dzīvē, nevis kāda sociālo mediju zvaigzne. Jau pirms ienākšanas boksā es zināju, kā pelnīt naudu. Jā, pavisam noteikti šī cīņa ir arī par naudu. Tā arī būs karš, lai šo naudu nopelnītu," izteicās slavenais bijušais smagsvaru čempions.
Pirms cīņas netrūkst emociju
Dienu pirms cīņas notika abu svēršanās. Ņemot vērā atšķirīgās pieredzes, tika noteikts, ka Džošua jāsver ne vairāk par 111 kilogramiem. Svari britam rādīja 110 kilogramus, kamēr viņa pretiniekam par 15 kilogramiem mazāk - 95. Tomēr Polam tas ir lielākais svars pirms jebkādas viņa cīņas. Abu svaru atšķirība tikusi daudz apspriesta pirms gaidāmās cīņas.
"Vai zināt, ka es esmu," kāpjot uz svariem, bļāva Pols, vēlāk aci pret aci provocējot Džošua. "Paskatieties uz tām cāļa kājām. Es saožu bailes. Es kaut ko redzu viņa acīs, patiešām. Viss spiediens ir uz viņu. Es cīnīšos brīvi. Esmu jau šīs cīņas uzvarētājs. Džošua šajā duelī var tikai zaudēt," turpināja "jūtuberis". Viņš arī aiztika Džošua, kas nepatika britam. "Novāc rokas no manis," viņš ne pārāk pieklājīgi palūdza savam pretiniekam. "Es dominēšu pār viņu. Esmu nopietns bokseris. Un tā ir starpība," savu teikto noslēdza Džošua.
Two quite different approaches to a face-off.— BBC Sport (@BBCSport) December 19, 2025
Jake Paul and Anthony Joshua are ready to do battle. 🥊 pic.twitter.com/jbwk88PRmG
"Šoreiz viss ir pret mani. Šī ir kā Dāvida pret Goliāta cīņa," teica Džeiks Pols (bukmeikeri izteikta favorīta lomu atvēl viņa titulētajam pretiniekam). "Ja uzvarēšu, tad tas būs lielākais pārsteigums sporta vēsturē. Un jūs to piedzīvosiet," visai pārliecināts par iespēju uzvarēt bija Pols. "Neviens pēdējās dekādes laikā boksa labā nav paveicis tik daudz, cik es. Ja cilvēkiem rūpētu bokss, viņi gribētu, lai uzvaru."
Tikmēr Džošua izteicies, ka saprot tos boksā, kuri vēlas, lai šī šovmeņa panākumi boksā noslēgtos. Līdz ar to viens no viņa uzdevumiem ir arī to panākt jeb aizstāvēt boksa godu. Sen vēl sava boksera karjeras laikā dažādi uz cīņu izaicināt Polu vēlējās arī latvietis Mairis Briedis, taču tas viņam nekādi neizdevās. Paša Džošua potenciālie plāni, ja viņš uzvarēs, ir beidzot duelēties pret savu tautieti Taisonu Fjūriju. Viņš paudis gatavību atgriezties boksā, ja 2026. gadā abi vienosies par cīņas aizvadīšanu.