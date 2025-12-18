Baiba Bendika izcīna 27. vietu Pasaules kausa posmā sprinta sacensībās
Latvijas biatloniste Baiba Bendika ceturtdien Francijā Pasaules kausa trešajā posmā 7,5 kilometru sprintā ieņēma 27. vietu, Estere Volfa ierindojās 58. pozīcijā, bet Elza Bleidele noslēdza sacensības 95. vietā.
Pirmās sešas biatlonistes abās ugunslīnijās šāva nekļūdīgi, un ātrākā bija Zviedrijas sportiste Hanna Ēberja, kura finišēja 19 minūtēs un 24,9 sekundēs. Otrajā pozīcijā, zaudējot 3,3 sekundes, ierindojās Francijas biatloniste Lū Žanmono, kamēr itāliete Doroteja Vīrere piekāpās 11,4 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.
Bendika šaušanā guļus nopelnīja vienu soda apli, bet šaušanā stāvus aizvēra visus mērķus, finišā atpaliekot no uzvarētājas minūti un 11,9 sekundes.
Volfa pirmajā ugunslīnijā sašāva visus mērķus, taču šaušanā stāvus tika pie diviem soda apļiem un piekāpās Ēberjai divas minūtes un 11,2 sekundes, bet Bleidele pirmajā šaušanā kļūdījās divas reizes, otrajā tika pie vēl trīs soda apļiem un zaudēja uzvarētājai četras minūtes un 2,7 sekundes. Sprintā sacentās 101 sportiste.
Pēc sešām sacensībām Pasaules kausa kopvērtējumā līdere ar 317 punktiem ir zviedriete Anna Magnusone, kura tikai par vienu punktu apsteidz Žanmono. Bendika ar 49 punktiem atrodas 40. pozīcijā, bet Volfai 31 punkts dod 47.vietu.
Pasaules kausa trešā posma turpinājumā piektdien desmit kilometru sprintā sacentīsies biatlonisti, sestdien paredzēta iedzīšana gan sievietēm, gan vīriešiem, bet svētdien paredzētas sacensības ar kopēju startu.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.