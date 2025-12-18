Marko Odermats
Marko Odermats izcīna jau 50. uzvaru Pasaules kausa sacensībās
Šveices kalnu slēpotājs Marko Odermats ceturtdien Itālijā ieņēma pirmo vietu nobraucienā, svinot savu 50. uzvaru Pasaules kausa sacensībās. Odermats finišēja minūtē un 24,48 sekundēs, tikai par 0,15 sekundēm apsteidzot tautieti Franjo fon Allmenu. Labāko trijnieku noslēdza itālis Dominiks Pariss, kurš piekāpās Odermatam 0,19 sekundes.
Šveices kalnu slēpotājs tika pie savas 50. uzvaras Pasaules kausa sacensībās. Viņš lielāko daļu no uzvarām izcīnījis milzu slalomā, šajā disciplīnā triumfējot 28 reizes, un ir devītais kalnu slēpotājs, kuram izdevies izcīnīt vismaz 50 panākumus.
Odermats, kurš uzvarējis abās šīs sezonas nobrauciena sacensībās, Pasaules kausa kopvērtējumā ar 605 punktiem ieņem pirmo vietu, kamēr otrais ar 302 punktiem ir norvēģis Henriks Kristofešens.