Janvāra sākumā Rīgā gaidāms Latvijas skaļākais cīņu šovs “BAZARA 0 Fight Club III”
“BAZARA 0 Fight Club III” notiks 2026. gada 10. janvārī Rīgas Xiaomi Arenā. Jau trešais strauji augošās “BAZARA 0” cīņu sērijas pasākums pulcēs vadošos Latvijas cīņu sportistus un cīkstoņus no ārzemēm, mērojot spēkus zem īpašiem hibrīdnoteikumiem. Pasākums sola skatītājiem adrenalīna pilnas cīņas ar augstākās klases tehnisko noformējumu, ceļot Baltijas cīņas šovus jaunā līmenī.
“BAZARA 0” komanda jau iepriekš pierādījusi savus spēkus ar pirmajiem diviem šoviem. 2025. gada 8. maijā notikušais “BAZARA 0 Fight Club II” aizvadīja 10 hibrīdnoteikumu cīņas būrī, savukārt trešajam šovam paredzēta paplašināta 12 pāru programma. Galvenās gaidāmās cīņas ietver attiecību skaidrošanu starp pašmāju šovmeni Kristapu Zuti un bokseri Franci Rozentālu, cīņu par “BAZARA 0 Fight Club” Pound-for-Pound kikboksa čempiona jostu starp Latvijas kikboksa leģendām Zauru Džavadovu un Kristapu Zīli, kā arī smagsvarus Arturu Skabarnieku un Kventinu “Ruskov” Domingos. Šovā piedalīsies arī Latvijas bijušais WBO Eiropas čempions boksā Ričards Bolotņiks, ADCC pasaules čempionu Hasans Mežijevs, brāļi Aukštikalni un citi.
“BAZARA 0” dibinātājs Danils Vesņenoks vienmēr ir uzsvēris, ka viņa ilgtermiņa mērķis ir uzrīkot Latvijā labāko cīņu šovu.
“‘BAZARA 0 Fight Club III’ ir potenciāli lielākais cīņu šovs Latvijas vēsturē, radīts tieši latviešiem un Latvijai,” komentē Vesnenok. “Centāmies nepiesaistīt pārieku daudz starptautisku zvaigžņu, bet gan labākos cīkstoņus no mums pašiem, lai veidotu skatāmākās un interesantākās cīņas. Intensīvi strādā visa komanda. Gatavojam gan spēcīgas vizualizācijas, gan atmosfēru; rūpējamies par to, lai viss par un ap noritētu fenomenāli. Pats esmu cīnījies, tāpēc darām visu, lai arī paši cīkstoņi šo procesu var izbaudīt. Domāju, ka šis pasākums no mums ir lielākais, ko Latvijas robežās spējam uzrīkot — bet tie nav griesti. Vienmēr var labāk. Lai viss izdodas!”
Durvis pasākumam vērsies vaļā jau plkst. 18:00, savukārt galvenais šovs sāksies plkst. 19:00.
Biļetes ir pieejamas Biļešu Servisā. Šovu atbalsta OlyBet Sporta bārs, Lucky Punch Energy Drink, SlotsFighter.com, Baltic Watches un citi partneri.