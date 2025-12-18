Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks.
Tralmakam rezultatīva piespēle uzvarētā AHL mačā
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, sekmējot Grendrepidsas "Griffins" komandas uzvaru viesos.
Līgas līdere "Griffins" izbraukumā ar rezultātu 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) pārspēja Aiovas "Wild", izcīnot 12. panākumu pēc kārtas.
Latviešu uzbrucējs mača pēdējā minūtē palīdzēja gūt savas komandas pēdējos vārtus. Spēli Tralmaks noslēdza ar vienu metienu pa vārtiem un neitrālu lietderības koeficientu.
Tralmaks šosezon 25 mačos guvis 12 vārtus un atdevis trīs rezultatīvas piespēles, ar 15 punktiem esot komandas trešais labākais vārtu guvējs un sestais rezultatīvākais spēlētājs.
"Griffins" šosezon 25 spēlēs ir izcīnījusi 23 uzvaras un piedzīvojusi tikai vienu zaudējumu pamatlaikā, ar 47 punktiem esot pārliecinoša līgas līdere.