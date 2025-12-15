Porziņģa pārstāvētā "Hawks" pārspēj "76ers" komandu
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Atlantas "Hawks" svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē ar 120:117 (39:29, 20:26, 35:36, 26:26) pārspēja Filadelfijas "76ers".
Porziņģis veselības problēmu dēļ mačā nepiedalījās - viņš nespēlēs vēl vismaz divas nedēļas. Latvietis nav piedalījies astoņās no pēdējām deviņām Atlantas "Hawks" spēlēm.
Atlantas vienībā svētdien Daisons Denielss guva 27 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, Onjekam Okongvu bija 20 punkti un 15 bumbas zem groziem, Vīts Krejčī pievienoja 19 punktus, bet Zakarijs Risašē - 15. Vēl Dželenam Džonsoma bija 12 punkti, desmit atlēkušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles, bet Nikeils Aleksandrs-Volkers šajos rādītājos iekrāja 12+7+6.
Viesiem Pols Džordžs guva 35 punktus, Valdesam Edžkombam bija 26 punkti, bet Džoelam Embīdam - 22 punkti un 14 bumbas zem groziem.
"Hawks" ar 15 uzvarām 27 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, kamēr "76ers" ar 14 uzvarām 25 mačos ir divas pozīcijas augstāk.