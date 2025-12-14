Latvijas basketbolists šosezon 13 spēlēs vidēji izcēlies ar 19,2 punktiem, 5,6 atlēkušajām bumbām, 3,1 rezultatīvu piespēli un 1,5 bloķētiem metieniem.
Šodien 12:04
Porziņģis slimības dēļ izlaidīs trešo spēli pēc kārtas
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien slimības dēļ trešajā spēlē pēc kārtas nevarēs palīdzēt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībai Atlantas "Hawks", liecina NBA savainoto spēlētāju saraksts.
"Hawks" basketbolisti svētdien savā laukumā tiksies ar Filadelfijas "76ers", cīņai sākoties plkst. 1 naktī uz pirmdienu pēc Latvijas laika.
Porziņģis slimības dēļ izlaida arī iepriekšējās divas "Hawks" spēles, kurās Atlantas vienība ar 131:116 pārspēja Vašingtonas "Wizards" un ar 115:142 zaudēja Detroitas "Pistons".
Latvijas basketbolists šosezon 13 spēlēs vidēji izcēlies ar 19,2 punktiem, 5,6 atlēkušajām bumbām, 3,1 rezultatīvu piespēli un 1,5 bloķētiem metieniem.
"Hawks" ar 14 uzvarām un 12 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas devītajā vietā.