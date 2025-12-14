Bendika iedzīšanā lūko uzlabot savu pozīciju
Pasaules kausa biatlonā otrais posms svētdien noslēgsies ar desmit kilometru iedzīšanu, kurā startēs Baiba Bendika, bet pirms tam būs 4x7,5 kilometru stafete vīriešiem.
Iedzīšana sāksies plkst. 15.45 pēc Latvijas laika, bet stafete - plkst. 13. Pasaules kausa posmus tiešraidē translē kanālā LTV 7.
Bendika iedzīšanu sāks kā 27., vienu minūti un 20 sekundes pēc sprinta uzvarētājas francūzietes Lu Žanmono.
Šajā posmā nestartējot Latvijas vadošajam biatlonistam Andrejam Rastorgujevam, plānots, ka stafetē piedalīsies debitants Rihards Lozbers, Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise un Renārs Birkentāls. Patrijuks un Mise vēl sestdien startēja IBU kausā Itālijā sacensību vietā, kas atrodas apmēram 170 kilometru attālumā no Hohfilcenes.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Nākamnedēļ biatlonisti sacentīsies Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.