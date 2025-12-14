Šilovam 26 atvairīti metieni "Penguins" zaudējumā papildlaikā
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā atvairīja 26 metienus, taču viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" piedzīvoja zaudējumu papildlaikā.
"Penguins" mājās ar 5:6 (1:1, 3:0, 1:4, 0:1) atzina Sanhosē "Sharks" pārākumu.
Šilovs šajā mačā tika galā ar 26 no 32 metieniem, atvairot 81,3% raidījumu.
Pirmās trešdaļas vidū viesus vadībā izvirzīja Tailers Tofoli, bet nedaudz vairāk kā divas minūtes pēc ielaistajiem vārtiem "Penguins" vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Sidnijs Krosbijs, izlīdzinot rezultātu.
Otrajā periodā "Sharks" vārtos ripu nogādāja Ratgers Makgoartijs, Kevins Heiss un Braiens Rasts, bet trešās trešdaļas ievadā vēl mājinieku labā vārtus guva Entonijs Manta, "Penguins" iekrājot drošu pārsvaru 5:1.
Pēc piektajiem ielaistajiem vārtiem "Sharks" hokejistiem nepilnu 11 minūšu laikā izdevās četras reizes pārspēt Šilovu un panākt neizšķirtu. Sanhosē vienības labā vārtus guva Džons Klingbergs, Viljams Eklunds, Maklins Selebrīni un Tofoli.
Pagarinājuma trešajā minūtē "Sharks" uzvaru atnesa Džons Klingbergs, kurš pārspēja Šilovu pēc saspēles ar Selebrīni.
"Penguins" ar 36 punktiem 30 mačos Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas devītajā vietā, bet "Sharks" ar 35 punktiem 33 spēlēs Rietumu konferencē ierindojas astotajā pozīcijā.