Latvijas biatlonistes Pasaules kausa stafetē finišē 18. vietā
Latvijas biatlonistes Baiba Bendika, Sanita Buliņa, Annija Sabule un Sandra Buliņa sestdien Austrijā Pasaules kausa posmā 4x5 kilometru stafetē finišēja 18. vietā.
Pēc nostiprināšanās vadībā otrajā etapā uzvaru svinēja Zviedrijas komanda, kuras sastāvā bija Ella Halvašone, Anna Magnusone, Elvīra Ēberja un Hanna Ēberja. Zviedrietes izmantoja septiņas rezerves patronas un finišēja vienā stundā sešās minūtēs un 52,4 sekundēs.
Norvēģijas komanda zaudēja 40,3 sekundes, bet vācietes bija vēl 11 sekundes lēnākas. Šīm izlasēm attiecīgi deviņas un astoņas rezerves patronas.
Latvijai bija viens soda aplis un desmit papildu patronas, finišējot 18. vietā, bet vēl divas izlases tika apsteigtas par apli. Nepilnu pusminūti priekšā bija Igaunijas komanda, kas distances vidū bija medaļu pozīcijās, taču nenoturējās labāko trijniekā.
Bendika pirmajā posmā visu mērķu aizvēršanai pielietoja trīs rezerves patronas un stafeti Sanitai Buliņai nodeva 15. vietā. Lai gan mēroja vienu soda apli un izmantoja četras papildu patronas, Sanita Buliņa stafeti Sabulei nodeva 14. pozīcijā. Sabulei bija nepieciešama tikai viena rezerves patrona, pēc otrās šaušanas viņa bija 13., taču Sandrai Buliņai stafeti nodeva 15. vietā. Buliņa iztika bez soda apļiem un pielietoja divas papildu patronas, taču atkāpās uz 18. pozīciju.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Nākamnedēļ biatlonisti sacentīsies Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.