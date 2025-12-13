Līgums ar Spānijas treneri Pavlo Laso būs spēkā līdz 2027. gadam.
Basketbols
Šodien 15:05
Šmita pārstāvētā "Anadolu Efes" apstiprinājusi Spānijas treneri Laso galvenā trenera amatā
Latvijas basketbolista Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" noslēgusi līgumu ar Spānijas treneri Pavlo Laso. Tas būs spēkā līdz 2027. gadam.
Jūlijā galvenā trenera pienākumus klubā sāka pildīt 53 gadus vecais serbs Igors Kokoškovs, kurš tika atbrīvots no amata novembra beigās. Par pagaidu galveno treneri Stambulas klubs iecēla 52 gadus veco Slovēnijas treneri Rado Trifunoviču.
58 gadus vecais Laso iepriekš Eirolīgā ir vadījis Madrides "Real", Minhenes "Bayern" un Vitorijas "Baskonia", ar "Real" 2015. un 2018. gadā uzvarot Eirolīgā. Eirolīgā "Anadolu Efes" ar piecām uzvarām 15 spēlēs ieņem 18. vietu 20 komandu vidū, bet Turcijas meistarsacīkstēs ar sešām uzvarām desmit mačos ir ceturtā.