Latvijas kamaniņu divnieks Bots/Plūme izcīna sesto vietu Pasaules kausa posmā
Latvijas kamaniņu divnieku ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme piektdien ASV pilsētas Pārksitijas trasē izcīnīja sesto vietu Pasaules kausa kamaniņu sportā otrā posma sacensībās.
Uzvaru sacensībās svinēja Vācijas duets Tonijs Egerts/Floriāns Millers, kuri divu braucienu summā par 0,051 sekundi pārspēja amerikāņus Zakariju di Gregorio/Šonu Holanderu, bet 0,134 sekundes uzvarētājiem zaudēja itāļi Ivans Nāglers/Fabians Malleiers.
Bots/Plūme pirmajā braucienā bija sestie, bet otrajā uzrādīja desmito rezultātu, kas gan neliedza saglabāt sesto pozīciju. No uzvarētājiem latvieši atpalika 0,322 sekundes.
Tikmēr Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts pirmajā braucienā bija septītie, bet otrajā pēc 13. rezultāta atkāpās uz astoto pozīciju, 0,435 sekundes aiz uzvarētājiem. Vīriešu konkurencē startēja 22 ekipāžas.
Sieviešu divnieku sacensībās Anda Upīte/Madara Pavlova braucienos uzrādīja astoto un septīto rezultātu, kas summā deva septīto vietu, 1,257 sekundes aiz uzvarētājām vācietēm Dajanas Eitbergeres/Magdalēnas Mačinas. Marta Robežniece/Kitija Bogdanova pirmajā braucienā krita, bet finišu abos braucienos sasniedza 13 ekipāžas.
Piektdien tika aizvadīts arī pirmais brauciens sieviešu un vīriešu vieninieku sacensībās.
Sievietēm Kendija Aparjode pēc pirmā brauciena ir septītā, 0,207 sekundes aiz līderes amerikānietes Sammeras Bričeres. Elīna Ieva Bota ir 19. vietā, Zane Kaluma ir 21., bet Margita Sirsniņa pirmajā braucienā krita. Pirms tam notika Nāciju kauss, kurā no latvietēm nestartēja tikai Aparjode.
Vīriešiem Kristers Aparjods ir 12. vietā, līderim Jonasam Milleram no Austrijas zaudējot 0,808 sekundes. Gints Bērziņš patlaban ir 16. vietā, savukārt Kaspars Rinks pirmajā braucienā krita.
Sestdien otros braucienus vieniniekos veiks sievietes un vīrieši, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.
Sportistiem pirmo posmu vajadzēja aizvadīt Austrijas trasē Īglsā, bet renovētā trase nebija tik laba, lai tajā varētu aizvadīt sacensības, un posms tika pārcelts uz Vinterbergu.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiek ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir plānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.