Porziņģa pārstāvētā "Hawks" piekāpjas "Pistons" komandai
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Atlantas "Hawks" komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā ar 115:142 (33:34, 27:35, 19:35, 36:38) piekāpās Austrumu konferences līderei Detroitas "Pistons" komandai.
Porziņģis maču slimības dēļ izlaida. "Hawks" rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Nikeils Aleksanders-Vokers, 19 punktus, 11 atlēkušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles pievienoja Džeilens Džonsons, bet 18 punkti un desmit bumbas zem groziem bija Daisonam Denielsam. Džonsonam šis bija piektais "triple-double" sezonā, pārspējot komandas rekordistu Bilu Bridžesu, kurš to paveica 1969./1970. gada sezonā.
"Pistons" komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Jesaja Stjuarts, bet pa 15 punktiem pievienoja Keids Kaningems un Dankans Robinsons. Vismaz desmit punktus guva septiņi "Pistons" basketbolisti, bet vismaz septiņus punktus - 12 spēlētāji. "Hawks" ar 14 uzvarām 26 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, kur "Pistons" ar 20 uzvarām 25 mačos ir līdere.