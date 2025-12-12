VIDEO: pēc zaudējuma Slovākijai Vītoliņš uzsver komandas cīņassparu
Latvijas hokeja izlase piektdien pārbaudes mačā pusi no spēles rādīja labu sniegumu, pēc cīņas secināja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
"Pusi no spēles rādījām labu hokeju, bet tad sāka izzust spēki, zaudējām divcīņas un bijām slikti iemetienos, tādējādi atdodot iniciatīvu pretiniekiem. Lai kāda tā spēle būtu, cīnījāmies līdz beigām un izvilkām neizšķirtu. Puiši pacīnījās un rādīja, ko viņi var," pēc spēles stāstīja Vītoliņš.
Vārtos Ivars Punnenovs pamatlaikā atvairīja 44 no 46 metieniem, tiekot atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē. Dienu iepriekš "sauso" spēli aizvadīja Ēriks Vītols.
"Ir jāpieliek niansēs, kas izšķir spēli. Vakar labi nospēlējām aizsardzībā. Abās spēlēs labi nospēlēja vārtsargi. Šodien bija epizodes, kurās tikai pateicoties Ivaram, rezultāts bija neizšķirts," secināja Vītoliņš.
Latvijas izlasei šis turnīrs bija pēdējais pārbaudījums pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā-Kortīnā d'Ampeco.
Latvijas hokeja izlase pārbaudes turnīra otrajā mačā pret Slovākiju
