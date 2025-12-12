"Rīgas zeļļi” Liepājā izcīna uzvaru, “Ventspils” mājās pārspēj “Keila”
"Rīgas zeļļi" piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē viesos uzveica "Liepāju", bet citā mačā "Ventspils" mājās uzvarēja "Keila", ar "triple-double" izceļoties Kemeronam Šeltonam.
"Rīgas zeļļi" izbraukuma mačā uzvarēja ar rezultātu 79:77 (17:21, 16:17, 25:23, 21:16).
Pēdējo reizi rīdzinieki vadību ieguva minūti pirms pamatlaika beigām, kad 76:75 panāca bijušais "Liepājas" spēlētājs Rodijs Mačoha. Pēc tam komandas apmainījās neprecīziem uzbrukumiem, bet 16 sekundes pirms pamatlaika beigām "Liepāja" savu uzbrukumu izniekoja, jo astoņu sekunžu laikā nedabūja bumbu pāri centra līnijai.
Mačoha ar 24 punktiem bija rezultatīvākais viesu rindās, pievienojot arī sešas atlēkušās bumbas. Frenkijam Fildleram bija 14 punkti, Jānim Bērziņam - 12 punkti, bet Robertam Bērziņam - deviņi punkti un sešas rezultatīvas piespēles.
"Liepājas" komandā rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Ksavjers Dusels, pa 11 punktiem guva Emīls Krūmiņš un Helmuts Petrovičs, kuriem bija attiecīgi piecas un četras rezultatīvas piespēles, savukārt deviņus punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Kristiāns Feierbergs.
Rīdzinieki ar 12 uzvarām un vienu neveiksmi turnīra tabulā atrodas otrajā vietā, kamēr liepājnieki ar bilanci 3-9 ierindojas desmitajā pozīcijā.
Tikmēr "Ventspils" rezultatīvā spēlē mājās ar rezultātu 117:93 (24:21, 35:20, 22:19, 36:33) uzvarēja "Keila" basketbolistus.
Šeltons šo spēli noslēdza ar 12 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un 12 rezultatīvām piespēlēm, bet ražīgākais uzvarētāju rindās bija Artūrs Ausējs ar 31 punktu. Vēl kurzemniekiem pa 17 punktiem guva Roberts Bērze un Armands Urkis, 16 punkti bija Braientam Tomasam, bet 12 punktus guva Ronalds Zaķis.
Viesiem 33 punktus guva Kvions Bērnss.
Ventspils basketbolisti ar deviņiem panākumiem 13 spēlēs turnīra tabulā ieņem piekto vietu, bet "Keila" ar divām uzvarām un 11 zaudējumiem atrodas 13. pozīcijā 14 komandu konkurencē.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".