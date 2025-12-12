Latvijas skeletonistiem neveiksmīgs starts Pasaules kausa sacensībās Lillehammerē
Latvijas skeletona dueti piektdien Lillehammerē Pasaules kausa pāru sacensībās ieņēma pēdējās divas vietas 16 komandu konkurencē.
Dārta Neimane un Dāvis Valdovskis bija 15. pozīcijā, bet Marta Andžāne un Emīls Indriksons - 16. vietā.
Uzvaru izcīnīja briti Tabita Stokere un Markuss Vaiats, otro vietu guva amerikāņi Mistika Ro un Ostins Florians, kuri zaudēja 0,56 sekundes, bet trešo pozīciju guvušie vācieši Žaklīna Pfaifere un Aksels Jungks atpalika vēl divas sekundes simtdaļas.
Neimane ar Valdovski uzvarētājiem zaudēja 2,68 sekundes, bet otrs Latvijas pāris bija vēl trīs sekundes desmitdaļas lēnāks.
Šajā nedēļas nogalē Lillehammerē norisināsies arī Pasaules kausa trešā posma sacensības bobslejā.
Šosezon, sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Decembra vidū skeletonisti divos posmos sacentīsies Siguldā, Latvijā aizvadot arī no Austrijas trases Īglsas pārceltās otrā posma sacensības, bet pēc Jaunā gada notiks posmi Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.