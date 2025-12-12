WTA paziņo par rekordlielu sponsoru līgumu, kas ļaus spēlētājam pelnīt vairāk
Sieviešu tenisa asociācija jeb WTA paziņojusi, ka nākamos desmit gadus tās galvenais atbalstītājs būs automašīnu ražotājs "Mercedes", kā rezultātā ik gadu to atbalstīs par 50 miljoniem ASV dolāru jeb 42,6 miljoniem eiro.
Kopumā šis var kļūt par lielāko sponsora darījumu sieviešu sportā. Nākamo desmit gadu laikā "Mercedes" sieviešu tenisā iepludinās pusmilljonu ASV dolāru jeb 426 miljonus eiro. Līdz ar šo darījumu tas ļautu izlīdzināt prēmijas sieviešu un vīriešu turnīros ar 2027. gadu.
No 2022. līdz šī gada beigām WTA lielākais atbalstītājs bija medicīnas tehnoloģiju izstrādātājs "Hologic", kurš ikgadēji to atbalstīja ar 20 miljonu dolāru lielu investīciju jeb 17 miljoniem eiro. "Mercedes" šo summu vairāk nekā dubultojis.
A groundbreaking partnership 🤝— wta (@WTA) December 10, 2025
Introducing the WTA Tour driven by Mercedes-Benz, launching in 2026. A new era. A bigger stage. The future of women’s tennis is here 💚
🔗: https://t.co/t1cVjpEGVo pic.twitter.com/lqBdjP11oD
Pēdējos gados sieviešu sports kļuvis aizvien populārāks. Tiek lēsts, ka 2024. gadā tā ieņēmumi veidoja vienu miljardu dolāru, bet līdz 2030. gadam tie palielināsies par pusotru reizi jeb līdz 2,5 miljardiem. "Mercedes" ar savu atbalstu ieies sporta vēsturē, jo līdz šim neviens tik lielu summu nav piešķīris sieviešu sportam - 2023. gada novembrī ASV futbola līga sievietēm noslēdza TV translāciju pārdošanas darījumu par 240 miljoniem dolāru (204,5 miljoni eiro), kamēr "Nike" investēja 350 miljonus (298 miljonus eiro) dažādās sieviešu līgās.
Vairākos turnīros jau ir novērojams, ka vīriešiem un sievietēm ir vienlīdzīga prēmiju sistēma. Tāda tā ir "Grand Slam" turnīros, tāpat Indianvelsas 1000 sērijas turnīrā čempioni vīriešiem un sievietēm saņēma vienādu prēmiju. Tomēr citos turnīros redzamas nozīmīgas atšķirības, kurās vīrieši nopelna pat divreiz vairāk nekā sievietes.
Auto ražotājs "Mercedes" ne pirmo reizi atbalsta tenisu. No 1996. līdz 2008. gadam tas bija sponsors ATP tūrei, bet pašlaik bez sieviešu tenisa atbalstīšanas ir arī sezonas noslēdzošā "Grand Slam" "US Open" sponsors. "Šī sadarbība ir kā paziņojums sieviešu sporta nozīmei pasaulē. Esam priecīgi doties kopā šajā ceļojumā ar "Mercedes"," teikts WTA paziņojumā.
WTA ranga simtniekā no Latvijas pagaidām atrodas tikai Aļona Ostapenko, kura ierindojusies 23. vietā. Uzreiz aiz simtnieka ir Darja Semeņistaja, bet otro simtu noslēdz Anastasija Sevastova, kura nesen vēl aizvadīja turnīru Francijā, izstājoties pēc otrās kārtas. 2026. gada sezona sāksies jau janvārī, tā otrajā pusē aizvadot pirmo "Grand Slam" - "Australian Open".