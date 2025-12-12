Ne bez nervozitātes Madars Razma iekļūst otrajā kārtā pasaules čempionātā šautrās
Naktī uz 12. decembri PDC pasaules čempionātā šautriņu mešanā otro kārtu sasniedza vadošais latvietis Madars Razma, kurš pierādīja savu pieredzi uz augstākā līmeņa skatuves, un apspēlēja turnīra debitantu no Nīderlandes ar 3-1.
RAZMA BATTLES THROUGH!— PDC Darts (@OfficialPDC) December 11, 2025
Madars Razma rounds off Thursday's opening night with victory!
The Latvian number one completes a hard-fought 3-1 success over Dutch debutant Jamai van den Herik!
📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/1BY70qmQYV
Pirmajā setā viss izšķīrās pēdējā, piektajā legā. Jaunais nīderlandietis Jamajs van den Heriks ar ātru spēles tempu spēja nobreikot Razmu trešajā legā, taču vidējos punktos pārliecinošāks bija latvietis, kurš uzvarēja nākamajos divos legos un tātad arī setā (uzvaru setā nodrošināja ar 75 punktu kombinācijas noslēgšanu). Savukārt otrajā setā izšķirošajā legā labāks izrādījās pretinieks, pa setiem panākot 1-1.
Trešais sets kļuva par vienīgo, kurā netika spēlēti maksimālie legi. Razma bija pārliecinošāks un uzvarēja ar 3:1. Savukārt ceturtajā setā latviešu vadošajam šautriņu metējam bija jāatspēlējas, kas arī izdevās. Noslēdzošajā piektajā legā viņš uzmeta sešas perfektas šautras un bija ceļā uz deviņu dārtu finišu, tomēr septītā nelidoja trīskāršajā sektorā. Spēli Razma uzvarēja ar otro mača šautru, metot to dubultajā 20.
Razma bija krietni rezultatīvāks vidējos gājienos par savu gados jauno kolēģi - 89,07 pret 81,33. Viņš uzmeta tikai vienu maksimālo 180 gājienu pret nīderlandieša četriem, toties 24 gājienos viņš meta vismaz 100 punktus, kamēr pretinieks - 18 gadījumos. Razma varēja uzvarēt arī pārliecinošāk, taču nedaudz pievīla precizitāte noslēgumos jeb dubultajos - 31,43% (11/35). Pretinieks realizēja astoņas no 22 iespējām (36,36%).
"Esmu noguris, taču priecīgs par uzvaru. Draugi domāja, ka uzvarēšu viegli, un mana kļūda bija izlasīt visas šīs viņu ziņas. Pretinieks spēlēja nervozi, un tieši tā arī es sāku spēlēt otrajā un trešajā setā. Pirms spēles biju pārliecināts, ka uzvarēšu, taču cīņa bija grūta. Tik grūtu to negaidīju," pēc uzvaras atklāja Razma.
🗣️ "That was very tough. I didn't expect something like that."— PDC Darts (@OfficialPDC) December 11, 2025
Madars Razma reflects on his hard-fought opening round victory, after rounding off Day One with a win! 🤝 pic.twitter.com/lfLpdTmImY
Otrajā kārtā Razma spēkosies pret beļģa Dimitri van den Berga un skota Darena Beveridža pāra uzvarētāju. Abu spēle gaidāma svētdien, 14. decembrī. Līdz šim latvieša labākais rezultāts pasaules čempionātos bijusi trešās kārtas sasniegšana, kas izdevies pēdējos divos gados pēc kārtas.
2026. gada pasaules čempionāts šautriņu mešanā īpašs ar to, ka tajā pirmo reizi piedalās 128 dalībnieki un visi, ieskaitot izsētos, turnīru sāk no pirmās kārtas. Tāpat dubultots kopējais naudas balvu apjoms līdz pieciem miljoniem sterliņu mārciņu. Par iekļūšanu otrajā kārtā Razma sev garantējis 25 tūkstošus sterliņu mārciņu jeb 28 600 eiro.
Pirmajā dienā pie pārliecinošām 3-0 uzvarām tika bijušais pasaules čempions Maikls Smits, kurš apspēlēja Līzu Eštoni, kā arī esošais pasaules čempions Lūks Litlers, kurš neatstāja nekādas cerības lietuvietim Dariusam Labanauskam. Savukārt izstājās pieredzējušais beļģis Kims Haibrekts, kurš ar 1-3 atzina vācieša Arno Merka spēkam. Pasaules čempionāts ilgs līdz 3. janvārim.