Citi sporta veidi
Vakar 23:52
Krištopānam divi vārti zaudētā Vācijas handbola bundeslīgas mačā
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns trešdien guva divus vārtus Vācijas bundeslīgas mačā, "Melsungen" komandai ar 27:31 (13:15) piekāpjoties "Magdeburg" vienībai.
Krištopāns realizēja divus no pieciem metieniem un tika pie divām rezultatīvām piespēlēm. Melzungenes komandā ar septiņiem gūtiem vārtiem rezultatīvākais bija Vladislavs Kulešs, kamēr mājinieku rindās ar astoņiem precīziem metieniem izcēlās Fēlikss Klārs. "Melsungen" ar 17 punktiem 16 spēlēs ieņem septīto vietu. Pagājušajā sezonā Melzungenes komanda 18 komandu konkurencē ieņēma trešo vietu.