Iedzīvotāji aicināti izmēģināt disku golfu - Malnavā atvērts disku golfa parks "Malnova"
Biedrība "Sporta klubs "Kuorsova"" ir pabeigusi projekta "Disku golfa parka "Malnova" izveide Malnavā, Ludzas novadā" īstenošanu.
Projekts “Disku golfa parka “Malnova” izveide Malnavā, Ludzas novadā” īstenots Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 31 641,50 eiro. Biedrība “Sporta klubs Kuorsova” izsaka pateicību Ludzas novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu un sadarbību projekta realizācijas laikā. Tāpat pateicamies par sadarbību LBTU Malnavas koledžai un Arturam Vorkalim, kuri piekrita daļu no projekta infrastruktūras izvietot savos īpašumos.
Kas ir disku golfs?
Disku golfs ir mūsdienīgs un ikvienam pieejams sporta veids, kas līdzīgs klasiskajam golfam, taču bumbiņas un nūju vietā izmanto metamos diskus. Spēles mērķis ir izmantot pēc iespējas mazāk metienus, lai trāpītu disku grozā. Trase sastāv no vairākiem groziem (9 vai 18), un katrs posms piedāvā savu garumu un trajektoriju. Disku golfs ir viegli apgūstams, neprasa dārgu inventāru un ir piemērots jebkura vecuma cilvēkiem. Tā ir aktīva, veselīga un sociāli draudzīga brīvā laika pavadīšana svaigā gaisā. Azartiskākiem cilvēkiem disku golfs var kļūt par nopietnu aizraušanos profesionālā līmenī, kurā tas kļūst par sarežģītu tehnisko sporta veidu.
Jauns sporta objekts ar diviem laukumiem
Disku golfa parks “Malnova” sastāv no diviem neatkarīgiem, bet savstarpēji papildinošiem laukumiem, kas piedāvā iespējas gan iesācējiem, gan pieredzējušiem spēlētājiem.
“Zīdūņs” - 18 grozu izaicinošā trase
Ierīkota aktīvās atpūtas parkā “Zīdūņs”. Piedāvā dinamisku un sportisku spēles pieredzi ar sarežģītāku plānojumu, kas piemērota gan amatieriem, gan spēlētājiem ar sacensību pieredzi.
Abi laukumi ir bez maksas un pieejami ikvienam interesentam.
Atklāšana būs pavasarī
Laukumi ir pieejami izmantošanai jau tagad, taču oficiālais atklāšanas pasākums plānots pavasarī. Tajā paredzētas apmācības iesācējiem, paraugdemonstrējumi, pirmie turnīri un ģimenēm draudzīgas aktivitātes.
Iedzīvotāji aicināti izmēģināt disku golfu
Ikviens interesents ir aicināts izmēģināt jaunos laukumus. Ja nav savu disku, sporta klubs “Kuorsova” nodrošinās bezmaksas inventāra aizdošanu, lai ikviens varētu iepazīt šo sporta veidu.
Disku golfa parks “Malnova” ir moderna, iekļaujoša un ilgtspējīga infrastruktūra, kas bagātina Ludzas novada sporta un atpūtas vidi un sniegs jaunas iespējas mūsu iedzīvotājiem.