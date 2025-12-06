Sensacionāls sniegums! Pļaviņš/Fokerots iekļūst “Elite 16” pusfinālā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots sestdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" turnīrā iekļuva pusfinālā.
Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, ar 2-0 (21:18, 24:22) pieveica čīliešus Marko un Estevanu Grimaltus (4.).
Pusfinālā svētdien latvieši tiksies ar galvenajiem favorītiem brazīliešiem Evandru Oliveiru un Arturu Lanči, kam Latvijas duets Itapemā ar 0-2 (18:21, 18:21) jau piekāpās izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, taču latvieši kā laimīgie zaudētāji iekļuva ceturtdaļfinālā.
Jau ziņots, ka grupas spēlēs latvieši ar 2-1 (21:18, 18:21, 17:15) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos poļus Pjotru Kantoru un Filipu Lejavu (23.) un ar 2-0 (21:16, 21:14) - austriešus Aleksanderu Horstu un Moricu Pristaucu-Telsnigu (11.), kļūstot par grupas uzvarētājiem.
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnījās par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Turnīrs Itapemā profesionālajā tūrē ir šogad pēdējās "Elite 16" sacensības.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.