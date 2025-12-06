"Aston Villa" izcīna uzvaru kompensācijas laikā, pārtraucot "Arsenal" 18 spēļu nezaudēto sēriju

"Aston Villa" pārtrauc "Arsenal" 18 nezaudēto spēļu sēriju.
Futbols
Šodien 18:55
Birmingemas "Aston Villa" futbolisti sestdien Anglijas futbola premjerlīgas 15. kārtas mačā pārtrauca līderes Londonas "Arsenal" 18 nezaudēto spēļu sēriju.
"Aston Villa" savā laukumā tika pie uzvaras ar 2:1 (1:0).
Tuvojoties pirmā puslaika izskaņai, 36. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Metjū Kešs, bet otrā puslaika ievadā pēc spēlētām septiņām minūtēm neizšķirtu panāca uz maiņu nākušais Leandro Trosārs.
"Aston Villa" uzvaru izrāva tikai kompensācijas laika piektajā minūtē, kad "Arsenal" vārtsargu pārspēja Emiljano Buendija, kurš mačā iesaistījās tikai 87. minūtē.
"Arsenal" piedzīvoja tikai otro neveiksmi šosezon, zaudējot pirmo reizi kopš augusta.
Turnīra tabulā "Arsenal" ar 33 punktiem 15 spēlēs turnīra tabulā saglabā pirmo vietu, taču "Aston Villa" atpaliek tikai par trīs punktiem un ir otrajā pozīcijā.