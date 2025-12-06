Aparjodam sestā vieta Pasaules kausa kamaniņu sportā pirmajā posmā
Latvijas sportists Kristers Aparjods sestdien Vinterbergas trasē Pasaules kausa kamaniņu sportā pirmajā posmā izcīnīja sesto vietu, bet Gints Bērziņš un Kaspars Rinks ieņēma attiecīgi astoto un 15. pozīciju.
Sasniedzot labāko laiku abos braucienos, uzvaru izcīnīja vācietis Fēlikss Lohs, kurš abu braucienu summā finišēja minūtē un 43,160 sekundēs. Viņš par 0,090 sekundēm pārspēja austrieti Jonasu Milleru, bet vācietis Makss Langenhans piekāpās tautietim 0,268 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.
Aparjods pēc pirmā brauciena bija septītais un otrajā tika pie ceturtā labākā laika, summā zaudējot uzvarētājam 0,537 sekundes.
Bērziņš abos braucienos bija astotais un atpalika no Loha 0,813 sekundi, bet Rinks pirmajā braucienā bija 13. vietā un otrajā ierindojās 18. pozīcijā, piekāpjoties uzvarētājam 1,466 sekundes.
Pirmajā Pasaules kausa posmā sacentās 30 kamaniņu braucēji.
Sestdien paredzētas vēl divnieku sacensības gan sievietēm, gan vīriešiem, bet svētdien braucienus vieniniekos veiks sievietes, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.
Sportistiem pirmo posmu vajadzēja aizvadīt Austrijas trasē Īglsā, bet renovētā trase nebija tik laba, lai tajā varētu aizvadīt sacensības, un posms tika pārcelts uz Vinterbergu.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir plānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.