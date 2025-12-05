Latvijas skeletonisti neiekļūst labāko divdesmitniekā Eiropas kausa posmā
Latvijas skeletonisti piektdien Altenbergas trasē Vācijā Eiropas kausa posmā neiekļuva labāko divdesmitniekā, no latviešiem labāko rezultātu sasniedzot Renāram Jumiķim, kurš ieņēma 22. vietu.
Labāko trijniekā iekļūstot tikai vāciešiem, pirmo vietu izcīnīja Ludvigs Manhards, kurš braucienos sasniedza otro un pirmo labāko laiku un summā finišēja minūtē un 51,96 sekundēs. Otrais, atpaliekot 0,15 sekundes bija Štefans Retigs, bet Fēlikss Zeibels piekāpās 0,25 sekundes un bija trešais.
Jumiķis pirmajā braucienā bija 25. vietā, bet otrajā ieņēma 22. vietu, abu braucienu summā zaudējot 3,27 sekundes.
Savukārt Dāvis Valdovskis, kurš dienu iepriekš Altenbergā izcīnīja devīto vietu, pēc pirmā brauciena atradās 13. pozīcijā, taču otrajā braucienā sasniedza tikai 25. labāko rezultātu, abu braucienu summā atpaliekot 3,49 sekundes un ierindojoties 25. pozīcijā. Otrajam braucienam nekvalificējās Krists Turauskis, Matīss Andžāns un Kārlis Roze, kuri pēc pirmā brauciena noslēdza sacensības attiecīgi 27., 35. un 37. vietā.
Pēc četriem Eiropas kausa posmiem kopvērtējumā līderis ar 440 punktiem ir Zeibels, bet no latviešiem visaugstāk atrodas Valdovskis un Emīls Indriksons, kuriem 224 un 216 punkti dod attiecīgi astoto un devīto vietu. Piektdien Eiropas kausa posmā vēl sacentīsies arī skeletonistes.