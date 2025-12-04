Valdovskis izcīna devīto vietu Eiropas kausa posmā skeletonā
Latvijas sportists Dāvis Valdovskis ceturtdien Altenbergas trasē Vācijā izcīnīja devīto vietu Eiropas kausa posmā skeletonā.
Uzvaru izcīnīja vācietis Fēlikss Zeibels, kurš pēc pirmā brauciena bija trešais, bet otrajā sasniedza labāko laiku un summā finišēja minūtē un 52,73 sekundēs. Otrais, zaudējot tautietim 0,10 sekundes, bija Štefans Retigs, bet pirmā brauciena līderi itālis Pjetro Drovani summā atpalika 0,35 sekundes un noslēdza pirmo trijnieku.
Valdovskis pirmajā braucienā bija desmitais, bet otrajā ieņēma devīto vietu, kas abu braucienu summā, piekāpjoties uzvarētājam 1,08 sekundes, ļāva pakāpties uz devīto pozīciju. Vēl Renārs Jumiķis zaudēja Zeibelam 3,96 sekundes un ieņēma 24. vietu, bet Krists Turauskis, Matīss Andžāns un Kārlis Roze nekvalificējās otrajam braucienam un noslēdza sacensības attiecīgi 28., 35. un 36. pozīcijā 38 skeletonistu konkurencē.
Pēc trīs Eiropas kausa posmiem kopvērtējumā līderis ar 340 punktiem ir Zeibels, bet no latviešiem visaugstāk atrodas Emīls Indriksons un Dāvis Valdovskis, kuri ar 200 punktiem ieņem sesto un septīto vietu. Ceturtdien Eiropas kausa posmā vēl sacentīsies arī skeletonistes.